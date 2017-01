Los consumidores pagamos todo, pactos, alzas, impuestos, corrupción: MPG

Aplaude Martha Palafox negativa de COPARMEX a firmar otro pacto contra México.

La legisladora por Tlaxcala celebró la determinación de COPARMEX de no firmar otro pacto contra México.

CDMX.- A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, la Senadora de la República, Martha Palafox Gutiérrez, celebró la determinación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) para no firmar el pacto para “Mejorar la economía de las familias” anunciado este lunes por el Presidente de la República.

Lo anterior tras referir que ningún pacto hecho por este gobierno ha servido para el beneficio de los millones de familias que se ven afectados por las reformas energética, hacendaría y educativa; de las que argumentó.

“Son una cortina de humo para ocultar lo que verdaderamente sucede en el país”

En este sentido Palafox Gutiérrez, invitó a los empresarios y consumidores a trabajar unidos para sacar adelante al país al afirmar que el hecho de negarse a la firma de otro pacto ficticio demuestra la voluntad del pueblo y la honestidad de su gente.

“Celebro la decisión de la @Coparmex de no firmar otro pacto más contra México, eso demuestra que si hay mexicanos honestos, dedicados a trabajar verdaderamente por el país, luchemos juntos”

En otros mensajes planteó que los pactos en México hacen pagar todo a los consumidores, quienes incluso sostienen los altos niveles de corrupción.

“Otro pacto!! Otra mentira! ¿Cuál beneficio? Los consumidores pagamos todo, pactos, alzas, impuestos, abusos, impunidad ya basta!”

Cuestionada sobre el qué hacer de los nuevos gobiernos, la Senadora refirió que deberían estar preocupados por abordar el tema de lo que viene para Tlaxcala con la llegada de Trump a la Casa Blanca.

“Yo no sé cuales sean las medidas proteccionistas de nuestras autoridades pero de mi parte decirle a los empresarios, emprendedores, consumidores y sociedad que me sumo a trabajar con ellos desde el Senado de México, para fomentar nuestro consumo interno y proteger las inversiones en la entidad pues la decisión de no caer más en simulaciones demuestra que hay gente dispuesta a trabajar por México” Concluyó.