Agenda Sistema PAN en Tlaxcala

El Partido Acción Nacional, a través de sus diputadas y diputados locales de la LXII Legislatura y de sus legisladores federales de la LXIII Legislatura, así como de los Presidentes Municipales emanados de esta fuerza política, convencidos del papel que deben desempeñar ante las ciudadanas y ciudadanos tlaxcaltecas, presentan la Agenda Legislativa y de Política Pública que habrá de impulsarse desde el inicio de la Administración Estatal que entró en funciones para el periodo 2017-2021, a fin de contribuir a la construcción de mejores condiciones de vida para quienes viven en este estado y del cual como oposición responsable, queremos su crecimiento y desarrollo.

En la reunión sostenida el pasado 31 de Diciembre de 2016, presentamos al actual titular del Ejecutivo Estatal, los temas que son prioridad en la agenda de Acción Nacional que representa a miles de tlaxcaltecas y que impulsaremos durante este periodo de gobierno como una oposición responsable, pero también crítica y firme ante lo que consideremos no coadyuve a mejorar la vida de nuestros paisanos.

Hemos manifestado nuestra posición de manera respetuosa, pero también categórica, porque estamos seguros que Tlaxcala requiere de todos para lograr el bien común y nosotros contribuiremos a que esto suceda. Pero también hemos sido contundentes en señalar, que ante el abuso del poder, la soberbia política o la falta de sensibilidad política, exigiremos al Gobierno Estatal los resultados que se comprometió a dar.

Nuestra agenda, que hoy hacemos pública contempla 5 Ejes Estratégicos que atenderemos de manera responsable y profesional, con base en los principios humanistas y democráticos de Acción Nacional:

1. Sistema Estatal Anticorrupción: Armonización con las Leyes Generales en la materia, para:

a. Garantizaremos la transparencia y atacar la corrupción e impunidad, especialmente en el ejercicio de gobierno, del ejecutivo estatal, de los municipios y sus presidencias de comunidad, del poder legislativo y judicial, así como de los órganos constitucionales autónomos y descentralizados.

b. Daremos seguimiento a la labor del Órgano de Fiscalización, a fin de procurar la transparencia del ejercicio de los recursos públicos y en su caso lo relativo a las sanciones o consecuencias de actos de corrupción provengan de donde provengan. Como Partido, estamos obligados a que nuestros gobiernos municipales entrantes cumplan a cabalidad con las normas correspondientes y se comprometan a un manejo responsable y transparente de los recursos.

c. Redefiniremos y precisaremos las funciones y facultades de la Secretaría de la Función Pública, a fin de eficientar el régimen que sancione cualquier conducta que esté fuera de la norma administrativa y evitar que dicha Secretaría, continúe como uno de los brazos coercitivos, persecutorios o cómplices del ejecutivo estatal.

2. Estado de Derecho: Acceso a la Justicia y Seguridad Pública

a. Adecuaremos el marco jurídico que permita contar con los perfiles idóneos que garanticen la seguridad de las familias tlaxcaltecas, en sus hogares, sus calles y sus negocios.

b. Propondremos como una de nuestras prioridades, la creación de la Fiscalía de Justicia del Estado, como un Ente Constitucional Autónomo, que de certeza a los tlaxcaltecas del acceso a la justicia, el combate a la impunidad y el seguimiento eficiente a las carpetas de investigación que con el tiempo se han ido acumulando y generando desconfianza en las instituciones de procuración de justicia.

c. Mientras la adecuación normativa, alcance los acuerdos necesarios en el Congreso del Estado, exigiremos que los nombramientos de las o los titulares de: La Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado, no sólo cumplan en papel con las características que por ley se establecen, sino que se tenga el cuidado necesario de no repetir la lamentable historia del sexenio que terminó, que desde estas dependencias se permita la comisión de delitos, por complicidad u omisión, dejando en indefensión a las y los ciudadanos tlaxcaltecas.

3. Desarrollo Social

a. Impulsaremos el marco jurídico para la creación de la Contraloría Social, integrada por ciudadanas y ciudadanos de reconocido prestigio, a fin de dar seguimiento a:

i. Que el otorgamiento de los programas sociales tanto federales y estales, lleguen verdaderamente a quien más lo necesite.

ii. Que el otorgamiento de los programas sociales no esté condicionado a fines político-electorales, o al pago de alguna comisión económica.

iii. Que el acceso a la educación media superior y superior, así como a los servicios de salud, no estén condicionados a ningún tipo de apoyo político-electoral, sindical o de cualquier otra índole.

4. Desarrollo Sustentable y Crecimiento Económico para las familias tlaxcaltecas

a. Reformaremos la Ley Orgánica de la Administración Pública para la creación de la Secretaría de Turismo, de la Secretaria de Desarrollo Social y de la Secretaría de Cultura.

b. Generaremos y fortaleceremos el marco jurídico adecuado para incentivar la inversión privada, encaminado a la creación de más empleos y mejor pagados.

c. Por tal motivo, daremos seguimiento puntual a las acciones emprendidas tanto por la Secretaría de Desarrollo Económico, así como de la Secretaría de Finanzas, para evitar que la generación de negocios sea sólo para familiares o amigos de la clase política en el gobierno, nos interesa que se cumpla el compromiso de más empleos y mejor pagados que propusimos en la pasada contienda electoral.

d. También como parte de esa misma plataforma electoral presentada por Acción Nacional y para fomentar el crecimiento económico del estado, es prioridad que los proyectos como: La central granelera, la ciudad agroindustrial, la cuenca lechera, el puerto seco, así como la construcción y apertura de la central de abastos, sean considerados por la administración estatal, como parte de su Plan Estatal de Desarrollo.

e. Estableceremos la normativa para la apertura ágil de los micronegocios, especialmente aquellos que consideren la participación de las mujeres en la vida económica del estado.

f. Generaremos el marco jurídico para establecer requisitos mínimos para ocupar las áreas de Desarrollo Económico de los municipios.

g. Estableceremos un observatorio normativo, a fin de que los municipios den seguimiento puntual a las políticas de desarrollo económico, para emitir sus reglamentos respectivos.

h. Estaremos atentos a la aplicación de los recursos federales para evitar el manejo discrecional de los mismos, así como de la generación de los ingresos locales sin el aumento o abuso de impuestos que mermen la economía de los tlaxcaltecas.

5. Derechos Humanos y Política Pública de Igualdad de Género

a. Impulsaremos la armonización legislativa en materia de género que permita el acceso a mujeres y hombres a condiciones de igualdad.

b. Expediremos la Ley del Instituto Estatal de la Mujer que fortalezca las atribuciones y facultades de este organismo, para garantizar su autonomía presupuestal y personalidad jurídica propia.

Fortaleceremos las normatividad en materia de derechos humanos y garantizar una verdadera autonomía de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que evite violaciones a los derechos humanos y garantice la aplicación de sanciones a los servidores públicos que no la cumplan.