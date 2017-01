Valoramos la experiencia de nuestros adultos mayores: Sandra Chávez

La Presidenta honorífica del DIF Estatal y el Presidente Municipal de Tetlanohcan, Juan Carlos Mendieta reinauguran la Casa del Abuelito

Los abuelitos y abuelitas tlaxcaltecas tienen la experiencia para aconsejar a las nuevas generaciones y fomentar los valores en las familias, por ello este Gobierno los reconoce y los atiende, afirmó la Presidenta Honorífica del DIF Estatal, Sandra Chávez Ruelas, quien presidió junto con el Alcalde de Tetlanohcan, Juan Carlos Mendieta Lira, la reapertura de la Casa del Abuelito.

Previo a llevar a cabo un recorrido por las instalaciones remodeladas de este espacio, que estuvo abandonado por casi una década en Tetlanohcan, Sandra Chávez refrendó el compromiso del Gobierno del Estado de colaborar con los municipios para atender a todos los sectores de la población, especialmente a los niños, las mujeres y los adultos mayores.

“Vamos a trabajar fuertemente para que las cosas sean mejores, yo les pido a los abuelitos y a las abuelitas que toda esa experiencia que tienen, que todas esas buenas enseñanzas las transmitan a sus hijos, las transmitan a sus nietos, porque no hay mejor libro que el conocimiento que cada uno de ustedes tiene”, acentuó.

Acompañada por la Presidenta Honorífica del DIF municipal de Tetlanohcan, Natalia Benítez Ramírez, destacó que los hijos y nietos deben valorar la experiencia de sus abuelos y abuelas, quienes siempre pueden darles un buen consejo.

“Yo les aseguro que todos los que están aquí siempre están dispuestos a ayudar, siempre están dispuestos a decirnos lo que vivieron, lo que aprendieron, lo bueno y lo malo, porque durante la vida tenemos experiencias buenas y malas y de todas se aprende”.

Sandra Chávez aseguró que los adultos mayores no solo merecen el reconocimiento, cuidado y respeto de sus hijos y nietos, sino de las autoridades de los tres niveles de Gobierno.

“Ustedes ya no tienen que estar pensando en que mañana me tengo que levantar a las siete a trabajar o que tengo que ir a hacer las tortillas, ustedes ya no, ahora ustedes tienen que ser atendidos, tienen que ser reconocidos, tienen que ser cuidados”, reiteró.

Luego, Sandra Chávez, junto con las autoridades municipales cortó el listón inaugural de la Casa del Abuelito, convivió con los asistentes y llevó a cabo un recorrido por las instalaciones que cuentan con espacios habilitados para que la población mayor de 60 años elabore artesanías, tome talleres o efectúe actividades recreativas y de esparcimiento.

La directora del DIF municipal, Micaela Tzompantzi Papalotzi explicó que 100 personas ya están inscritas en las actividades que se llevarán a cabo en este espacio como talleres de pintura y cursos de danzón; estimó que este año estarán atendiendo a 150 en las distintas disciplinas.