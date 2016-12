Denuncian a José Juan Espinoza por violar derechos humanos y constitución

Obras del ayuntamiento impiden el libre tránsito en San Pedro Cholula

Piden intervenga el Gobernador, Derechos Humanos y Peña Nieto

Vecinos de la calle 3 oriente, entre 4 y 6 sur, de San Pedro Cholula denunciaron públicamente al edil José Juan Espinoza Torras por las arbitrariedades, abuso de autoridad, prepotencia y violación de los derechos humanos y constitucionales que hace contra los propietarios de 7 casas a quienes les están construyendo una barda frente al acceso a sus inmuebles, impidiéndoles el libre tránsito que garantiza la carta magna en México.

En conferencia de prensa los afectados narraron que sin mediar un aviso y en forma unilateral el ayuntamiento de San Pedro Cholula que encabeza José Juan Espinoza Torres, inicio obras en la calle 3 oriente a finales de noviembre efectuando excavaciones profundas y el personal que realizaba los trabajos dijeron que ejecutaban las obras por instrucciones del munícipe Cholulteca quien pretende instalar ahí a vendedores informales.

La arquitecta María Luisa Tecpanecatl Zacaula, una de las familias afectadas dijo que desde noviembre han acudido a solicitar audiencia con el edil, quien no los ha recibido y funcionarios de la administración pública señalan que las obras se hacen por instrucciones del Presidente Municipal.

Hoy esas 7 familias no tienen acceso a servicios básicos como surtirse de gas, agua, correo y proveedores y además no pueden acceder con sus vehículos a su propiedad. Incluso hay personas de la tercera edad, embarazadas, en sillas de rueda que no pueden ser transportados a los servicios médicos, afirmó Esperanza Tecpanecatl.

Ante tal circunstancia los propietarios han recurrido al amparo de la justicia federal y también piden la intervención del gobernador del estado Rafael Moreno Valle Rosas, para frenar los abusos del edil de San Pedro Cholula. Asimismo, piden al INAH intervenga ante los daños que pudieran hacer a la zona arqueológica, exige José Ignacio Tecpanecatl.

Los propietarios de los inmuebles exigen el cese inmediato de las obras, la rehabilitación del libre tránsito en la 3 oriente y la reparación de los daños estructurales que se han originado por los trabajos, porque nos han violado nuestros derechos constitucionales, dice Hilda Eloina Tecpanecatl.

Asimismo, dijeron que recurrirán a los Derechos Humanos en el estado y a nivel nacional, además de enviar una carta al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto para que sepa de los abusos y arbitrariedades del edil José Juan Espinoza Torres.