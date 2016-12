Con apoyo de MGZ, Españita dejó de ser un municipio marginado: alcalde

En gira de trabajo, el Mandatario entregó la rehabilitación de la carretera ramal de acceso a Rancho de Torres, entre otras obras

El Gobernador del Estado, Mariano González Zarur, realizó este lunes una gira de trabajo por Españita donde entregó la rehabilitación de la carretera ramal de acceso a Rancho de Torres, entre otras obras que contribuyen a elevar la calidad de vida de sus pobladores, y en esta visita el alcalde Miguel García Juárez afirmó que gracias al respaldo de la administración estatal su municipio dejó de ser marginado.

“En el transcurso de los seis años que estuvo al frente el Gobernador, Españita sale adelante, deja de ser marginado, como era hace seis o nueve años; ahora se habla de un municipio avanzado. Españita ya merecía un trabajo así”, recalcó el presidente municipal.

En este sentido, García Juárez detalló que los pobladores de Españita ahora gozan de servicios básicos y vivienda digna, lo que abona a su desarrollo integral.

“Al señor Gobernador y a su equipo de trabajo muchas felicidades, porque los recursos se invirtieron bien y hoy Españita tiene vivienda, servicios básicos como drenaje y banquetas”, sostuvo.

Por su parte, el Mandatario destacó que, a pocos días de concluir su administración, cumplió con el compromiso de entregar un Estado en mejores condiciones que hace seis años.

“Les agradezco la confianza que me brindaron para ser Gobernador y me voy con la confianza de dejar la entidad en mejores condiciones de como la encontré, con finanzas públicas sanas, no quedamos a deber ni un solo peso y hay muchas menos carencias de las que había en el 2010”, expresó.

Como parte de esta visita, el Jefe del Ejecutivo entregó formalmente la rehabilitación de la carretera ramal de acceso a Españita–Rancho de Torres, entronque con la carretera federal, la cual consistió en la construcción de cunetas, guarniciones y banquetas, colocación de carpeta asfáltica y señalética en un área total de más de 65 metros cuadrados, acciones que requirieron una inversión de 39.5 millones de pesos.

Al respecto, Mariano González hizo mención de que a lo largo de su sexenio se rehabilitó el 90 por ciento de la red carretera estatal existente y se incrementó en un 15 por ciento las vías de comunicación, lo que contribuyó al desarrollo social y económico de Tlaxcala, pues los inversionistas encuentran más cualidades que los convencen de la instalación de sus factorías en la entidad.

A nombre de los beneficiarios, Julián Torres Suárez, agradeció al Gobernador su interés de mejorar las condiciones de vida de los pobladores de Españita a través de acciones de verdadero impacto, como lo es esta carretera, señaló.

“En estos años que fue Gobernador trajo obras a nuestro municipio y debe estar tranquilo por su trabajo y esfuerzo. Es una de las últimas veces que nos visita como Gobernador, pero como ciudadano tiene las puertas abiertas”, expresó.

Más tarde, el Mandatario se trasladó al Centro de Salud de este municipio donde supervisó las mejoras ejecutadas por su administración, las cuales consistieron en la colocación de adocreto, pintura en interiores y en herrería, desazolve de la instalación sanitario, sustitución de luminarias por lámparas ahorradoras.

El responsable de este Centro de Salud, Sebastián Meneses, explicó al Jefe del Ejecutivo que en esta unidad médica se atiende a más de cuatro mil pobladores de la cabecera municipal y zonas aledañas, quienes ahora gozan de un mejor servicio gracias a la rehabilitación integral ejecutada por el Gobierno del Estado.

Como parte de esta gira, González Zarur entregó apoyos en materia agropecuaria a productores de Españita, como rastras, sembradoras, molinos, entre otros implementos que contribuyen a la tecnificación del campo y mayor rentabilidad.

En este punto, la señora María Tomasa González agradeció al Jefe del Ejecutivo por los apoyos y en especial por respaldar a las mujeres dedicadas a las actividades del campo.

“Gracias por apoyar a la mujer campesina y gracias por abrirnos las puertas. Nos quedamos con un buen sabor de boca de usted Gobernador. Muchísimas gracias por haber apoyado tanto a Españita”, sostuvo.

Cabe señalar que en cuanto a materia agropecuaria, a lo largo de la presente administración estatal se entregaron 432 toneladas de fertilizante subsidiado y 353 toneladas de lombricomposta con cargo totalmente al Gobierno del Estado, 18 toneladas de semilla de avena y triticale, 260 bultos de semilla de maíz.

Además del respaldo a 53 proyectos del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (Pesa), a lo que se suma la entrega de paquetes de especies menores, lo cual en su conjunto eleva las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de esta demarcación.

En su visita, el Gobernador también recorrió las obras realizadas por el municipio, como lo es la mejora del parque y el kiosco, rehabilitación de la casa de la cultura y la habilitación de un andador en la calle Constitución.

“Hoy los tlaxcaltecas vivimos una nueva realidad. Aún hay mucho camino por andar, pero les reitero que las bases y los cimientos ya están puestos para que Españita siga por la senda del desarrollo y para que Tlaxcala siga creciendo, y se siga disminuyendo la pobreza”, manifestó el Jefe del Ejecutivo estatal.

Durante esta gira, González Zarur estuvo acompañado por los secretarios de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi) y de Fomento Agropecuario (Sefoa), Ricardo Lepe García.