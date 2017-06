La Eficiencia del deporte en Tlaxcala ya es competitiva para enfrentar a Sonora, Sinaloa y Chihuahua en box: Minerva Reyes Bello.

Tras estar presente en la presentación del Rally Jeroc s en seis categorías, y con la participación de 35 pilotos en seis localidades del territorio tlaxcalteca en 322.4 Km divididos en ocho tramos cronometrados, el próximo 3 de junio.

La profesora Minerva Reyes Bello, titular del Instituto del Deporte en Tlaxcala (IDET), respondió en su cuestionamiento a Observadortlaxcalteca, que esta especialidad, “nos quedó un poquito a deber en sus objetivos.

“Aunque si hacemos un poquito de análisis muy a conciencia en las 28 preseas a disputarse entre las 32 entidades federativas del país; 10 estados se fueron sin medalla alguna, y Monterrey llego a tener 28 pugilistas, que al final quedo con cuatro, y Tlaxcala con tres. “Ello quiere decir que la eficiencia de los atletas.

Sin embargo, la cosecha-dijo- fue una de Bronce y Plata, aunque-cito- que Renato había acostumbrado a subirse al podio con la medalla de Oro, ahí, falto algo para convencer a los cuatro jueces, y aunque la decisión fue dividida.

Detallo, Reyes Bello, que “los propios jueces estaban no convencidos, pero definitivamente algo nos faltó, sin embargo, dijo- tener fe para que el atleta se recupere el podio, que en esta Olimpiada Nacional 2017, que quedó a deber”, remarco.

Y tras aceptar dela existencia de una mayor calidad en los enfrentamientos en el ring: “si hubo más calidad porque sabíamos a lo que íbamos a enfrentar, sabíamos que habían quitado categorías, y más cuando sabíamos que nos enfrentaríamos a Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

“nos tocó a los jóvenes sembrados, y aun así se les pudio ganar, y esto al deporte en Tlaxcala muestra que la eficiencia sigue ahí, no se ha perdido, y así, con tan solo siete pugilistas, se lograron colar tres a las semifinales (Bronce-Plata), resalto.

Bello, se dijo, muy satisfecha; “ y no hay que bajar la guardia para que estos jóvenes no se desanimen , y no se vallan del box , y esto lo vamos hacer”, acoto.

Dijo que la delegación tlaxcalteca fue de 267 atletas, mismos que algunos aún tienen la posibilidad de cosechar medallas para Tlaxcala.

Abraham Acosta Barba.