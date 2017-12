Acción deportiva en el torneo basquetbol de la ABTLAX

Todo listo para las acciones del Torneo de basquetbol de la Asociación de Basquetbol del Estado de Tlaxcala, la cual ve a la activación física y el deporte como una construcción colectiva que tiene como objetivo principal, la salud física y mental de los basquetbolistas.

El rol de juegos para este fin de semana en el auditorio municipal de Totolac es el siguiente: sábado 2 de diciembre a partir de las 16:00 S. F. T. vs Spartanos, 17:00 Cavs vs Cuervos, 18:00 Chavorukos vs Cuervos, 19:00 Leones vs S. J. T. y 20:00 Magic Cats vs IMSS; todos los encuentros en la categoría libre varonil.

Mientras que la jornada dominical inicia a las 9:00 horas con el encuentro entre Toros e Ixtulco, 10:00 Broncos vs Lancers, 11:00 Haters vs Zaragoza, 12:00 Sordos Tlaxcala vs Energym, en la categoría libre varonil; y para cerrar la jornada con dos encuentros en la categoría libre femenil a las

13:00 horas Ilegales vs Amazonas “B” y 14:00 Mavericks vs Amazonas “A”.

El propósito principal es contribuir al posicionamiento de la práctica del deporte, como un estilo y forma de vida en la comunidad, para prevenir enfermedades crónicas, inhibir el consumo alcohol, de drogas, combatir la inseguridad y las prácticas delictivas.

El plan de la Asociación de Basquetbol de Tlaxcala es la unión de los diferentes sectores de la población a nivel recreativo, deportivo, dinámico y competitivo, que se convertirá en modelo de contribución al desarrollo personal y colectivo la comunidad.