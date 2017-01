Gali Fayad tendrá el control en su gobierno

Llevó a personal de experiencia en diferentes áreas

No todos los funcionarios son monedita de oro

José Antonio Gali Fayad, inicia su mandato de 22 meses a partir de este miércoles y tomó la determinación de llevar a su gabinete a personas experimentadas en las diferentes áreas de la administración pública. La mayoría de ellos con buena reputación, con una currícula limpia y sin antecedentes de corrupción.

A pesar de que el ex gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano, no es muy querido por los poblanos pero es un personaje con mucha experiencia política y del manejo de atención a grupos y sabe utilizar perfectamente la comunicación mediática, aunque muchas de sus declaraciones no son tan creíbles.

Otro que se queda del anterior gabinete es Gerardo Islas Maldonado en una dependencia que debe proteger a la gente de menos recursos, desprotegida, desvalida y con discapacidad, pero su peor error es haber dado órdenes de despedir a la reportera Guadalupe Crisanto Ramírez, de su medio de comunicación “Grupo Sexenio” por el simple hecho, para ellos, de tener invalides motriz, que no mental, por lo que incluso la comunicadora ha demandado en áreas de derechos humanos y la Secretaría del Trabajo.

Roberto Trauwitz Echeguren y Rodrigo Riestra Piña, han realizado un excelente trabajo en sus dependencias Turismo, así como Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial.

Raúl Sánchez Kobashi, fue jefe de Gali Fayad en el SAT y es un hombre probado y con gran experiencia. Miguel Chain Carrillo es de todas las confianzas del gobernador. Martha Vélez Xaxalpa, tiene maestría en Ingeniería en Vías Terrestres y experta en proyectos de Infraestructura, mientras que Arely Sánchez Negrete, es maestra en Derecho Fiscal y estará pendiente de la buena aplicación de los recursos en la Secretaría de Salud.

Jesús Morales Rodríguez, tiene 20 años de experiencia en materia de seguridad pública de la que tiene maestría y ha sido Director del C4 (Puebla); Director de Cuerpos Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla: Policía Metropolitana, Grupo de Protección a Funcionarios, Grupo Antiexplosivos y Policía Montada; Director de Inteligencia de la Coordinación General de la Policía Metropolitana, de la Secretaría de Seguridad Pública; Director de Seguridad Vial Estatal de la SSP Pública; así como Jefe de operaciones de Estado Mayor de la Policía Fiscal Federal.

Uno más que tiene muchísima experiencia es Marcelo García Almaguer, con más de 15 años en el manejo de medios, mercadotecnia y consultoría, entre muchas de sus aptitudes.

El gobernador José Antonio Gali Fayad, tendrá el control de las principales áreas del gobierno del estado y busca desde su primer día trabajar fuertemente porque el tiempo es muy corto y los recursos no serán suficientes ante la crisis que vive actualmente el país, sin embargo ha sabido planear cada uno de sus pasos a partir del día 1.

Gali Fayad, le imprimirá su propio estilo a su gobierno.

Debe de hacerlo.

Eso esperan los poblanos

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

Correo: lagg9756@yahoo.com.mx

Twitter: @Luiguiglez